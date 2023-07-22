Мбаппе удивился непопаданию в состав «ПСЖ» на турне по Японии
Непопадание в состав «ПСЖ» на предсезонное турне по Японии стало неожиданностью для Килиана Мбаппе, утверждает ESPN. 24-летний француз удивился, но принял такое решение руководства.
Мбаппе после товарищеского матча с «Гавром» (2:0) сообщили, что он не поедет в Японию. Француз забил один из голов в этой встрече.
Мбаппе с 2017 года играет за «ПСЖ». Руководство парижского клуба считает, что нападающий согласовал переход в «Реал» в 2024 году на правах свободного агента, поэтому выставило игрока на трансфер.
В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|Н
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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