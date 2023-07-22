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Мбаппе удивился непопаданию в состав «ПСЖ» на турне по Японии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Непопадание в состав «ПСЖ» на предсезонное турне по Японии стало неожиданностью для Килиана Мбаппе, утверждает ESPN. 24-летний француз удивился, но принял такое решение руководства.

Мбаппе после товарищеского матча с «Гавром» (2:0) сообщили, что он не поедет в Японию. Француз забил один из голов в этой встрече.

Мбаппе с 2017 года играет за «ПСЖ». Руководство парижского клуба считает, что нападающий согласовал переход в «Реал» в 2024 году на правах свободного агента, поэтому выставило игрока на трансфер.

В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

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Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер
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