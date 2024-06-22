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Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий Килиан Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро, утверждает L'Equipe.

Парижане не платили футболисту зарплату и бонусы с апреля 2024 года. Адвокаты 25-летнего француза уже направили в клуб официальный документ с требованием предоставить игроку положенные средства.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 11 результативных передач.

По окончании сезона форвард покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «Реалом».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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