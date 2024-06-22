Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро
Нападающий Килиан Мбаппе требует от «ПСЖ» выплатить ему долг по зарплате в размере 100 миллионов евро, утверждает L'Equipe.
Парижане не платили футболисту зарплату и бонусы с апреля 2024 года. Адвокаты 25-летнего француза уже направили в клуб официальный документ с требованием предоставить игроку положенные средства.
Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 11 результативных передач.
По окончании сезона форвард покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с «Реалом».
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