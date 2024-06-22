Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче с дублем немецкого «Падерборна», сообщает RMC Sport.
Игра состояла из двух таймов по 30 минут, а составы команд были смешанными. Мбаппе вышел на поле в специальной маске в связи с полученным ранее переломом носа. 25-летний футболист оформил дубль в этой встрече.
Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.
Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в рамках заключительного матч группового турнира чемпионата Европы по футболу.
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4
|Лилль
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5
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6
|Лион
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|0
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7
|Ланс
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8
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9
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10
|Ренн
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11
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12
|Монпелье
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|0
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13
|Страсбур
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|0
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|18.08
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
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|18.08
|00:00
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