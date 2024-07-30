Le Parisien: Мбаппе станет владельцем «Кана»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций французского «Кана», сообщает Le Parisien.
По информации источника, официально о сделке должны объявить в ближайшее время. Футболист заплатил около 20 миллионов евро. Он будет управлять «Каном» вместе с президентом наблюдательного совета клуба Пьер-Антуаном Каптоном.
С сезона-2019/20 команда выступает во втором по силе французском дивизионе.
В межсезонье 25-летний француз на правах свободного агента подписал контракт с «Реалом». Летом истекло соглашение форварда с «ПСЖ».
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4
|Лилль
|0
|0
|0
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|0
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13
|Страсбур
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|0
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
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|0
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|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
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|00:00
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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