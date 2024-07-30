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Le Parisien: Мбаппе станет владельцем «Кана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций французского «Кана», сообщает Le Parisien.

По информации источника, официально о сделке должны объявить в ближайшее время. Футболист заплатил около 20 миллионов евро. Он будет управлять «Каном» вместе с президентом наблюдательного совета клуба Пьер-Антуаном Каптоном.

С сезона-2019/20 команда выступает во втором по силе французском дивизионе.

В межсезонье 25-летний француз на правах свободного агента подписал контракт с «Реалом». Летом истекло соглашение форварда с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Кан
ФК Реал
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