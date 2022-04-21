Мбаппе сравнялся с Ибрагимовичем по голам за «ПСЖ» в лиге 1

«ПСЖ» разгромил «Анже» (3:0) в 33-м туре чемпионата Франции. Автором победного гола стал форвард Кильян Мбаппе.

Таким образом, 23-летний француз достиг отметки в 113 забитых мячей в лиге 1. Он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом парижан Златаном Ибрагимовичем. На первом месте Эдинсон Кавани с 138-ю мячами.

В этом сезоне Мбаппе сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи.

Напомним, в марте Мбаппе обошел Ибрагимовича по голам за «ПСЖ» во всех турнирах.