Мбаппе сравнил Верратти с рюкзаком Ибрагимовича

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе пошутил над партнером по команде Марко Верратти в его Instagram.

«С днем рождения!», — написал Верратти в адрес экс-партнера по команде Златана Ибрагимовича. «Ты его рюкзак?», — спросил Мбаппе, чей комментарий заработал более 8000 лайков.

Ибрагимович, которому сегодня исполнилось 38 лет, также выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». Швед шесть раз выиграл чемпионат Италии, четырежды — чемпионат Франции, дважды стал чемпионом Голландии, выиграл чемпионат Испании с «Барселоной». Ибрагимович является победителем Лиги Европы и клубного чемпионата мира.