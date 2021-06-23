Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил руководству парижан о желании покинуть клуб, сообщает журналист Даниэль Риоло.

«Я знаю, что Мбаппе сказал, что хочет уйти, но это очень сложный вопрос, потому что сначала надо найти клуб, который за него заплатит. Но смысл в том, что он реально не хочет оставаться в «ПСЖ». Если Мбаппе не уйдет этим летом, то покинет команду как свободный агент в следующем году. Килиан хочет сменить команду, он ищет новый клуб, а «ПСЖ» ищет замену ему», — приводит Marca со ссылкой на RMC слова Риоло.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2021/22.