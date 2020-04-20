Французское издание Le Figaro опубликовало список десяти самых быстрых игроков мира. Рейтинг возглавил нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе. Он развил скорость 36 км/ч. На второй позиции форвард «Атлетика» Инаки Уильямс (35,7 км/ч). Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» — третий (35,5 км/ч).

1. Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 36,0 км/ч

2. Иньяки Уильямс («Атлетик») — 35,7

3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 35,5

4. Карим Беллараби («Байер») — 35,27

5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35,21

6. Лерой Сане («Манчестер Сити») — 35,04

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 35,0

8. Кингсли Коман («Бавария») — 35,0

9. Альваро Одриосола («Бавария») — 34,99

10. Начо Фернандес («Реал») — 34,62.