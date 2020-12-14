Мбаппе рассказал, с кем посоветуется перед тем, как принимать решение о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после поражения от «Лиона» (0:1) в матче 14-го тура лиги 1 признался, что вместе с родственниками обсудит свое будущее в парижском клубе.

«У нас в семье так принято: все важные решения принимаем вместе. Пока еще есть немного времени, так что нужно хорошенько все обдумать. Я очень рад, что у меня такая семья», — цитирует форварда Goal.com.

Контракт 21-летнего француза с клубом истекает летом 2022-го года. В нынешнем сезоне лиги 1 Мбаппе провел 10 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.