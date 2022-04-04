Мбаппе рассказал, что может остаться в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Киллиан Мбаппе поделился мнением о своем будущем.

«Я еще не сделал свой выбор в отношении будущего, все это знают. Думаю, есть много причин. Если бы я принял решение, я бы объявил об этом. Возможно ли, что я останусь в «ПСЖ»? Конечно», — приводит слова Мбаппе Prime Video.

Ранее сообщалось, что Мбаппе рассматривает два варианта продолжения карьеры. Он перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны».

В текущем сезоне 23-летний француз провел 37 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.