Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:11

Мбаппе: «Я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался в «ПСЖ ради брата»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о том, что был готов продлить контракт с «ПСЖ» ради младшего брата Этана Мбаппе.

«Да, это произошло, это повлияло на меня больше всего. Он ни о чем не просил. Его «Реалом» был «ПСЖ». То, что для меня значил «Реал», его детской мечтой был «ПСЖ». Но косвенно именно я лишил его мечты. Конечно же, я этого не делал, но я так себя чувствовал. Я все время извинялся перед ним. Он говорил мне: «Нет, нет, я не хочу оставаться после того, что они что они с тобой сделали».

В какой-то момент я даже сказал ему: «Если это действительно на тебя влияет, я продлю контракт еще раз, а ты останешься. Мы останемся здесь. Если это это давит на тебя». Он сказал мне «Нет, ни за что, я не хочу здесь оставаться. То, что они сделали с тобой, то, что они сделали со мной, — это ненормально». Если бы он сказал мне: «Килиан, это меня очень тяготит», я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался ради него.

Какой смысл быть величайшим, если ты убиваешь карьеру собственного брата? Я сказал себя: «Ты можешь подписать контракт с лучшим клубом в мире, все говорят, что ты лучший, но ты даже не смог спасти карьеру своего брата», — приводит слова Мбаппе Canal+.

Летом 2024 года Мбаппе перешел в «Реал». Его 17-летний брат Этан также покинул «ПСЖ» и продолжил карьеру в «Лилле».

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Читайте также
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за решение судей в бою с Ганом
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Мбаппе: «Я сломал нос за сборную Франции, а теперь люди говорят, что мне плевать на нее»
Мбаппе — о подозрениях в изнасиловании: «Просто недоразумение. Я никогда не беспокоился из-за этого»
«Реал» проиграл «Атлетику», Мбаппе опять не забил пенальти
Федерация футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» в деле о невыплате Мбаппе 55 миллионов евро
В окружении Мбаппе подтвердили психологические проблемы футболиста
Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за возможной ссоры с Дешамом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нант» победил «Ренн» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
3
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.12 21:00
Лилль – Брест
 3 : 1
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 0 : 0
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 2 : 0
7.12 21:00
Ницца – Гавр
 2 : 1
7.12 23:00
Анже – Лион
 0 : 3
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 2 : 0
8.12 19:00
Нант – Ренн
 1 : 0
8.12 19:00
Страсбур – Реймс
 0 : 0
8.12 22:45
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 9
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 10 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости