Мбаппе: «Я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался в «ПСЖ ради брата»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о том, что был готов продлить контракт с «ПСЖ» ради младшего брата Этана Мбаппе.

«Да, это произошло, это повлияло на меня больше всего. Он ни о чем не просил. Его «Реалом» был «ПСЖ». То, что для меня значил «Реал», его детской мечтой был «ПСЖ». Но косвенно именно я лишил его мечты. Конечно же, я этого не делал, но я так себя чувствовал. Я все время извинялся перед ним. Он говорил мне: «Нет, нет, я не хочу оставаться после того, что они что они с тобой сделали».

В какой-то момент я даже сказал ему: «Если это действительно на тебя влияет, я продлю контракт еще раз, а ты останешься. Мы останемся здесь. Если это это давит на тебя». Он сказал мне «Нет, ни за что, я не хочу здесь оставаться. То, что они сделали с тобой, то, что они сделали со мной, — это ненормально». Если бы он сказал мне: «Килиан, это меня очень тяготит», я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался ради него.

Какой смысл быть величайшим, если ты убиваешь карьеру собственного брата? Я сказал себя: «Ты можешь подписать контракт с лучшим клубом в мире, все говорят, что ты лучший, но ты даже не смог спасти карьеру своего брата», — приводит слова Мбаппе Canal+.

Летом 2024 года Мбаппе перешел в «Реал». Его 17-летний брат Этан также покинул «ПСЖ» и продолжил карьеру в «Лилле».