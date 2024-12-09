Мбаппе: «Я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался в «ПСЖ ради брата»
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о том, что был готов продлить контракт с «ПСЖ» ради младшего брата Этана Мбаппе.
«Да, это произошло, это повлияло на меня больше всего. Он ни о чем не просил. Его «Реалом» был «ПСЖ». То, что для меня значил «Реал», его детской мечтой был «ПСЖ». Но косвенно именно я лишил его мечты. Конечно же, я этого не делал, но я так себя чувствовал. Я все время извинялся перед ним. Он говорил мне: «Нет, нет, я не хочу оставаться после того, что они что они с тобой сделали».
В какой-то момент я даже сказал ему: «Если это действительно на тебя влияет, я продлю контракт еще раз, а ты останешься. Мы останемся здесь. Если это это давит на тебя». Он сказал мне «Нет, ни за что, я не хочу здесь оставаться. То, что они сделали с тобой, то, что они сделали со мной, — это ненормально». Если бы он сказал мне: «Килиан, это меня очень тяготит», я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался ради него.
Какой смысл быть величайшим, если ты убиваешь карьеру собственного брата? Я сказал себя: «Ты можешь подписать контракт с лучшим клубом в мире, все говорят, что ты лучший, но ты даже не смог спасти карьеру своего брата», — приводит слова Мбаппе Canal+.
Летом 2024 года Мбаппе перешел в «Реал». Его 17-летний брат Этан также покинул «ПСЖ» и продолжил карьеру в «Лилле».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
3
|Марсель
|13
|8
|2
|3
|29-17
|26
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
7
|Ланс
|14
|6
|5
|3
|17-12
|23
|
8
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
9
|Реймс
|14
|5
|4
|5
|20-18
|19
|
10
|Тулуза
|14
|5
|3
|6
|15-16
|18
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|14
|2
|2
|10
|13-36
|8
|6.12
|21:00
|
Лилль – Брест
|3 : 1
|6.12
|23:00
|
Осер – ПСЖ
|0 : 0
|7.12
|19:00
|
Монако – Тулуза
|2 : 0
|7.12
|21:00
|
Ницца – Гавр
|2 : 1
|7.12
|23:00
|
Анже – Лион
|0 : 3
|8.12
|17:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 0
|8.12
|19:00
|
Нант – Ренн
|1 : 0
|8.12
|19:00
|
Страсбур – Реймс
|0 : 0
|8.12
|22:45
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|9
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3