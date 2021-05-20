Мбаппе рад третьей победе в Кубке Франции

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признался, что он рад победе в финале Кубка Франции против «Монако» (2:0). Парижская команда в 14-й раз выиграла турнир. Сам форвард в третий раз стал победителем Кубка Франции.

«Любой трофей считается трофеем. Когда ты играешь за «ПСЖ», один из лучших клубов мира, самый большой клуб в стране, каждый титул имеет значение, чтобы войти в историю», — цитирует MadeInFoot Мбаппе.