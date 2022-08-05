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Сегодня, 17:21

Мбаппе пропустит матч первого тура чемпионата Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит матч первого тура чемпионата Франции против «Клермона», сообщает сайт команды.

23-летний футболист испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра. Форвард продолжит заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что этим летом Мбаппе мог покинуть «ПСЖ», но вместо этого продлил контракт с клубом до 2025 года.

Матч 1-го тура «Клермон» — «ПСЖ» состоится 6 августа. Начало встречи -в 22.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 - : -
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