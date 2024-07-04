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Мбаппе призвал граждан Франции приходить на парламентские выборы

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к гражданам своей страны в преддверии парламентских выборов.

«Это действительно срочно. Нужно идти и голосовать. Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты, они катастрофические», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Ранее форвард уже призывал жителей Франции голосовать на выборах против партии, возглавляемой Ле Пен.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.

Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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