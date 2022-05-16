Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции в спезоне-2021/22

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом чемпионата Франции сезона-2021/22, информирует пресс-служба лиги 1.

Лучшим тренером сезона стал главный тренер «Ренна» Бруно Женезьо.

Лучшим вратарем признан Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ». Лучший молодой игрок — Вильям Салиба из «Марселя».

В символическую сборную сезона вошли Доннарумма, Жонатан Клаус («Ланс»), Маркиньос («ПСЖ»), Салиба, Нуну Мендеш («ПСЖ»), Секо Фофана («Ланс»), Орельен Чуамени («Монако»), Димитри Пайет («Марсель»), Мартен Терье («Ренн»), Виссам Бен Йеддер («Монако») и Мбаппе.

23-летний Мбаппе в этом сезоне провел 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил 25 голов и отдал 17 передач.