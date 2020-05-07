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Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

20:51
Кильян Мбаппе. Фото L'Equipe.
Кильян Мбаппе. Фото L'Equipe.
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим бомбардиром лиги 1. Об этом сообщает L'Equipe. Чемпионат Франции был досрочно остановлен из-за коронавируса. Парижский клуб был объявлен чемпионом.

На момент остановки турнира 21-летний Мбаппе и форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер забили по 18 мячей. Однако так как Бен Йеддер трижды отличился с пенальти, а Мбаппе все мячи забил с игры, победу в бомбардирской гонке присудили ему. Также футболист «ПСЖ» забил 18 мячей за 20 матчей, а его коллега из «Монако» — за 26.

«ПСЖ» стал чемпионом, набрав 68 очков в 27 матчах.

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