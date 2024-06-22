Мбаппе примет участие в товарищеском матче сборной Франции в перерыве игр Евро-2024
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе будет участвовать в товарищеском матче между встречами группового турнира Евро-2024.
В первом туре групповой стадии с Австрией (1:0) форвард сломал нос, из-за чего пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0).
По данным RMC Sport, сегодня, 22 июня, французская национальная команда сыграет с дублем «Падеборна». В этой встрече Мбаппе хочет опробовать свою защитную маску.
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|Брест
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4
|Лилль
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5
|Ницца
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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12
|Монпелье
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13
|Страсбур
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14
|Нант
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|0-0
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15
|Гавр
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|0
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|0-0
|0
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16
|Осер
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|0-0
|0
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17
|Анже
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Тулуза – Нант
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