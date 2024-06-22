Мбаппе примет участие в товарищеском матче сборной Франции в перерыве игр Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе будет участвовать в товарищеском матче между встречами группового турнира Евро-2024.

В первом туре групповой стадии с Австрией (1:0) форвард сломал нос, из-за чего пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0).

По данным RMC Sport, сегодня, 22 июня, французская национальная команда сыграет с дублем «Падеборна». В этой встрече Мбаппе хочет опробовать свою защитную маску.