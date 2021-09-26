Мбаппе пожаловался Гейе на Неймара: «Мне он не пасует»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил недовольство игрой Неймара в матче 8-го тура лиги 1 с «Монпелье» (2:0), сообщает RMC Sport.
По данным источника, француз пожаловался полузащитнику Идриссу Гейе на действия Неймара.
«А мне он не пасует», — сказал Мбаппе после того, как Неймар отдал голевую передачу на Юлиана Дракслера.
Также сообщается, что отношения между Неймаром и Мбаппе стали напряженными после прихода Лионеля Месси в «ПСЖ».
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