Мбаппе пожалел, что продлил контракт с «ПСЖ». Его окружение связывалось с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал», сообщает Marca. По данным источника, окружение форварда связывалось с мадридским клубом летом 2022-го.

Прошлым летом сообщалось, что Мбаппе согласовал контракт с «Реалом», но затем «ПСЖ» объявил о продлении соглашения с форвардом.

Сообщается, что 24-летний француз пожалел о своем решении. Он выразил желание перейти в «Реал» в будущем. Через окружение он хотел узнать, заинтересован ли испанский клуб в этом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.