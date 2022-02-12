Мбаппе повторил рекорд Месси по голам
«ПСЖ» переиграл «Ренн» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 93-й минуте забил нападающий Кильян Мбаппе.
Для 23-летнего француза этот гол стал 119-м в матчах лиги 1. Он сравнялся со своим одноклубником Лионелем Месси, став лучшим бомбардиром XXI века в пяти основных европейских лигах среди игроков до 24 лет.
Мбаппе исполнится 24 года в декабре.
Мбаппе является лучшим бомбардиров лиги 1 среди действующих игроков. Он забил 119 голов в чемпионате Франции за карьеру. На втором месте в этом списке Виссам Бен Йеддер из «Монако», забивший 115 мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|
2
|Ницца
|23
|13
|4
|6
|36-19
|43
|
3
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|
4
|Страсбур
|23
|11
|5
|7
|45-29
|38
|
5
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
6
|Монако
|23
|10
|6
|7
|37-26
|36
|
7
|Лион
|23
|9
|8
|6
|31-30
|35
|
8
|Монпелье
|23
|10
|4
|9
|38-33
|34
|
9
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|
10
|Нант
|23
|9
|5
|9
|30-28
|32
|
11
|Лилль
|23
|8
|8
|7
|31-35
|32
|
12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|
13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|
14
|Реймс
|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|
15
|Клермон Фут
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|
16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|
17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
|20
|
18
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
19
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|
20
|Сент-Этьен
|23
|4
|6
|13
|22-44
|18
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|1 : 0
|12.02
|19:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|- : -
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|- : -
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|- : -
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|13.02
|19:05
|
Ланс – Бордо
|- : -
|13.02
|22:45
|
Метц – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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