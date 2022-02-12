Мбаппе повторил рекорд Месси по голам

«ПСЖ» переиграл «Ренн» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 93-й минуте забил нападающий Кильян Мбаппе.

Для 23-летнего француза этот гол стал 119-м в матчах лиги 1. Он сравнялся со своим одноклубником Лионелем Месси, став лучшим бомбардиром XXI века в пяти основных европейских лигах среди игроков до 24 лет.

Мбаппе исполнится 24 года в декабре.

Kylian Mbapp? ?gale Lionel Messi en devenant le meilleur buteur au XXIe si?cle des cinq grands championnats europ?ens avant l'?ge de 24 ans !



119 BUTS ???



(@Statsdufoot) #PSGSRFC pic.twitter.com/kDyHYjHneY — BeFoot (@_BeFoot) February 11, 2022

Мбаппе является лучшим бомбардиров лиги 1 среди действующих игроков. Он забил 119 голов в чемпионате Франции за карьеру. На втором месте в этом списке Виссам Бен Йеддер из «Монако», забивший 115 мячей.