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Мбаппе после конфликта с Тухелем поставил лайк голу Бензема

10:51
Кильян Мбаппе поставил лайк голу Карима Бензема.
Кильян Мбаппе поставил лайк голу Карима Бензема.
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поставил лайк в Instagram голу нападающего «Реала» Карима Бензема в матче с «Атлетико». Накануне форвард парижан выразил демонстративное недовольство после замены в игре с «Монпелье» (5:0). После игры главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель раскритиковал поведение Мбаппе.

В СМИ уже неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к Мбаппе. По информации ряда источников 21-летний чемпион мира может переехать в Испанию уже летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 25 матчей, забил 22 мяча и сделал 3 передачи.

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