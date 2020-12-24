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Мбаппе попрощался с Тухелем в Instagram. Тренера еще официально не уволили

Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе в сториз Instagram попрощался с главным тренером Томасом Тухелем. Ранее сообщалось, что специалист будет в ближайшее время отправлен в отставку, но официально об этом еще не было объявлено.

«К сожалению, это закон футбола. Никто не забудет вашу работу здесь. Вы написали прекрасную часть истории футбола. Хочу сказать спасибо, тренер», — написал Мбаппе, приложив совместное фото с Тухелем.

По информации СМИ, вместо Тухеля «ПСЖ» возглавит Маурисио Покеттино.

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