Мбаппе получит от «ПСЖ» 90 миллионов евро, если летом не покинет клуб. Игрок намерен остаться

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит 90 миллионов евро, если останется в парижском клубе, сообщает RMC Sport.

По информации источника, сам 24-летний француз доволен направлением развития проекта и не планирует уходить из команды. При этом ранее сообщалось, что Мбаппе не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25, что позволит ему стать свободным агентом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 40 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 9 результативными передачами.