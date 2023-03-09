Мбаппе получит 100 миллионов евро в качестве лояльности, если летом не покинет «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом может получить значительный денежный бонус, сообщает The Sun со ссылкой на L'Equipe.

По сведениям источника, в контракте 24-летнего француза прописан бонус за лояльность: если игрок не уйдет из клуба в летнее трансферное окно, то получит 100 млн евро. Также в случае победы в Лиге чемпионов контракт Мбаппе с «ПСЖ» был бы автоматически продлен.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 млн евро.