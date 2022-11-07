Мбаппе получил повреждение в матче с «Лорьяном»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не смог доиграть матч 14-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (2:1) из-за мышечного дискомфорта, сообщает RMC Sport.

По данным источника, 23-летний футболист почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы, поэтому был заменен на 85-й минуте матча. В ближайшее время медицинский штаб парижан установит степень повреждения.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 19 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.