Мбаппе пока не определился со своим будущим в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Монпелье» в 21-м туре лиги 1 (4:0) признался, что пока не решил, останется в команде или покинет ее. Контракт 22-летнего француза рассчитан до 2022 года.

— Мы ведем переговоры с клубом, — сказал Мбаппе в эфире Telefoot. — Если я подпишу новый контракт, это будет значить, что я надолго в «ПСЖ» и мне здесь очень хорошо. Мне здесь всегда было очень хорошо. Фанаты и клуб всегда помогали мне, за что всегда буду очень благодарен клубу. Я хочу думать о том, чем я хочу заниматься в ближайшие годы, где хочу быть и сейчас буду размышлять над этим. Думаю, что да, мне скоро придется принять решение. Но пока я сильно задумался. Если бы у меня был ответ сегодня, дал бы его сегодня. Это не желание отнимать время, это просто действительно время задуматься над этим. Я не хочу подписывать контракт, а через год говорить, что хочу уйти. Вот почему необходимы размышления.