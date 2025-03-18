Футбол
18 марта, 15:49

Мбаппе: «Всегда считал Дембеле одним из лучших игроков в мире»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о прогрессе вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле в нынешнем сезоне.

«Наши с Усманом отношения просты, мы ежедневно на связи. Меня трогает то, как он проявляет себя сейчас, ведь я знаю, сколько было критики и насмешек в его адрес. Я поддерживал его с тех пор, как нам было по 14 лет, и всегда считал его одним из лучших игроков в мире, даже когда он не забивал.

Усман достиг пика формы в 27 лет, что нормально для футболиста. Говорить, что Усман Дембеле когда-либо опаздывал с раскрытием своего потенциала, нельзя, это обычная эволюция спортсмена. Я очень рад за него и хочу, чтобы он не сбавлял оборотов. Он заслужил свой успех упорным трудом, и я надеюсь, что он сохранит этот темп в сборной Франции до 2026 года и поможет нам стать чемпионами мира», — цитирует Мбаппе AS.

В этом сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 37 матчей во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 6 результативных передач.

Источник: AS
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
Гамейро объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет

Мбаппе опроверг слухи о конфликте с Дешамом, из-за которого он якобы не приезжал в сборную
