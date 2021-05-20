Мбаппе поделился эмоциями после победы «ПСЖ» в Кубке Франции
08:11
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о победе своей команды в Кубке Франции с «Монако» (2:0).
«Вы должны наслаждаться титулом, это главное. Я счастливый парень. Мы работаем каждый день, чтобы получать такие эмоции. Это работа целого коллектива, который работает для нас. Когда вы играете за «ПСЖ», один из лучших клубов в мире, самый большой клуб в стране, каждый титул имеет значение, чтобы войти в историю. К тому же, это молодой клуб, мы хотим быть частью этой истории», — цитирует Мбаппе Goal.
«ПСЖ» завоевал 14-й Кубок Франции в своей истории.
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