Мбаппе поделился эмоциями после победы «ПСЖ» в Кубке Франции

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о победе своей команды в Кубке Франции с «Монако» (2:0).

«Вы должны наслаждаться титулом, это главное. Я счастливый парень. Мы работаем каждый день, чтобы получать такие эмоции. Это работа целого коллектива, который работает для нас. Когда вы играете за «ПСЖ», один из лучших клубов в мире, самый большой клуб в стране, каждый титул имеет значение, чтобы войти в историю. К тому же, это молодой клуб, мы хотим быть частью этой истории», — цитирует Мбаппе Goal.