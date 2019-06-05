Мбаппе поблагодарил Буффона. Фото

Форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе выразил благодарность вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинет команду по окончании сезона. Ранее стало известно, что вратарь не продлил контракт с клубом.
- Джиджи, я только что узнал новости, - написал Мбаппе в Инстаграме. - Играть вместе с тобой, хоть это был всего лишь год в твоей большой карьере, было наградой для меня, потому что я никогда не думал, что у меня будет такая возможность. Твои советы, твое хорошее настроение были очень ценными для меня на протяжении сезона. Всего за 12 месяцев ты подарил мне столько, что я всегда буду тебе благодарен. Ты великий футболист и навсегда таким останешься.
41-летний вратарь перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 24 матча, девять раз сохранив ворота в неприкосновенности. В составе красно-синих он стал чемпионом Франции.
Gigi, Je viens d’apprendre la nouvelle. Jouer avec toi, même si ce n’est qu’une petite année dans ton énorme carrière a été très enrichissante parce que jamais je n’aurai imaginer avoir un jour cette opportunité. Tes conseils et ta bonne humeur auront été précieux tout au long de la saison. Tu m’as apporté tellement en 12 petits mois seulement que je te suis à jamais reconnaissant. Tu es et resteras à jamais un grand monsieur de ce sport. Un immense MERCI 🙏🏽❤️ @gianluigibuffon
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