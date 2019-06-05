Мбаппе поблагодарил Буффона. Фото

Форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе выразил благодарность вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинет команду по окончании сезона. Ранее стало известно, что вратарь не продлил контракт с клубом.

- Джиджи, я только что узнал новости, - написал Мбаппе в Инстаграме. - Играть вместе с тобой, хоть это был всего лишь год в твоей большой карьере, было наградой для меня, потому что я никогда не думал, что у меня будет такая возможность. Твои советы, твое хорошее настроение были очень ценными для меня на протяжении сезона. Всего за 12 месяцев ты подарил мне столько, что я всегда буду тебе благодарен. Ты великий футболист и навсегда таким останешься.

41-летний вратарь перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 24 матча, девять раз сохранив ворота в неприкосновенности. В составе красно-синих он стал чемпионом Франции.

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