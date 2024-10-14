Мбаппе отреагировал на новость об изнасиловании девушки в шведском отеле, где он отдыхал с семьей
Полиция Стокгольма начала расследование после заявления женщины об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где Килиан Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе, сообщает RMC Sport со ссылкой на Aftonbladet.
В понедельник, 14 октября, в отель в рамках расследования прибыла полиция. Прокурор, ведущий расследование, не стал давать дополнительных комментариев.
Мбаппе и его родственники, в том числе защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле, отдыхали в данной гостинице. На данный момент нет доказательств, связывающих присутствие нападающего «Реала» и его друзей с жалобой, поданной молодой женщиной, которая заявляет об изнасиловании, произошедшем в четверг в центре шведской столицы. Сам Мбаппе выступил с официальным заявлением о своей непричастности к делу.
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции опубликовал сообщение на своей странице в соцсетях. «Фейковые новости становятся предсказуемыми, как бы случайно накануне слушаний», — написал игрок, имея в виду продолжение юридического конфликта между ним и «ПСЖ» по поводу выплаты долгов по зарплате и бонусам.
Игрок и столичный клуб встретятся 15 октября перед объединенной апелляционной комиссией Профессиональной футбольной лиги Франции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
5
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
10
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
11
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|- : -
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1