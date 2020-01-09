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Мбаппе отказался говорить о новом контракте с «ПСЖ»

06:37
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после разгрома «Сент-Этьена» (6:1) в четвертьфинальном матче Кубка лиги отказался говорить о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что он не хочет продлевать контракт.

— Не время говорить об этом, нужно играть в футбол, — цитирует форварда L'Equipe. — Еще будет время, я просто хочу сосредоточиться на сезоне.

Мое желание — просто играть в футбол, быть сосредоточенным на сезоне. Клуб находится в спокойном, стабильном положении, сейчас не время об этом говорить, время играть в футбол. Впереди много времени, я хочу сосредоточиться на сезоне.

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