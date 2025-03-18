Мбаппе опроверг слухи о конфликте с Дешамом, из-за которого он якобы не приезжал в сборную

Форвард сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о возможном конфликте с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.

«Нет, не было никакого конфликта. Если бы он случился, я бы перестал отвечать на звонки этого человека. Все, кто меня знает, понимают: если я ссорюсь с кем-то, то прекращаю общение. Я не умею притворяться. Конечно, разногласия могут возникать, даже если мне этого не хочется.

Я всегда уважал и признавал своего тренера. Он единственный, кто тренировал меня в сборной Франции, и именно он впервые пригласил меня в команду. Мы вместе добивались успехов, и наши отношения не могут быть разрушены из-за пары незначительных разногласий.

Люди не должны знать о наших внутренних противоречиях. На любой работе могут возникать споры с коллегами, но это не означает, что мы перестаем их уважать», — заявил Мбаппе в интервью Le Parisien.

Мбаппе пропустил два предыдущих сбора осенью 2023 года.