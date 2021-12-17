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Мбаппе: «Очень уважаю Федерера и Надаля, не каждому дана такая стабильность»

Мбаппе признался, что с большим уважением относится к Федереру и Надалю
13:49
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, есть ли у него кумиры.

«Больше кумиров нет, — приводит слова Мбаппе TennisWorld USA со ссылкой на Sportskeeda. — Но я с большим уважением отношусь к людям, которые внесли свою лепту в развитие спорта. И речь идет не только о футболе, но и о других дисциплинах. Очень уважаю Роджера Федерара и Рафаэля Надаля, не каждому дана такая стабильность».

22-летний француз является поклонником тенниса и регулярно посещает матчи «Ролан Гаррос».

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Карен Саркисян все материалы автора

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