Мбаппе: «Очень уважаю Федерера и Надаля, не каждому дана такая стабильность»
Мбаппе признался, что с большим уважением относится к Федереру и Надалю
13:49
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, есть ли у него кумиры.
«Больше кумиров нет, — приводит слова Мбаппе TennisWorld USA со ссылкой на Sportskeeda. — Но я с большим уважением отношусь к людям, которые внесли свою лепту в развитие спорта. И речь идет не только о футболе, но и о других дисциплинах. Очень уважаю Роджера Федерара и Рафаэля Надаля, не каждому дана такая стабильность».
22-летний француз является поклонником тенниса и регулярно посещает матчи «Ролан Гаррос».
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