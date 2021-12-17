Мбаппе: «Очень уважаю Федерера и Надаля, не каждому дана такая стабильность»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, есть ли у него кумиры.

«Больше кумиров нет, — приводит слова Мбаппе TennisWorld USA со ссылкой на Sportskeeda. — Но я с большим уважением отношусь к людям, которые внесли свою лепту в развитие спорта. И речь идет не только о футболе, но и о других дисциплинах. Очень уважаю Роджера Федерара и Рафаэля Надаля, не каждому дана такая стабильность».