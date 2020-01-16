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Мбаппе объяснил, почему отпраздновал второй гол в ворота «Монако»

04:11
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил два гола в ворота «Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции (2:0). Француз не праздновал свой первый мяч в ворота бывшей команды, но отпраздновал, когда оформил дубль.

— Я не праздновал первый гол, так как должен уважать «Монако». Я вырос здесь, у меня были свои замечательные моменты здесь, — цитирует Canal+ Мбаппе. — Празднование второго гола? Было несколько оскорблений, поэтому пришлось ответить. Но все было дружелюбно.

Монако — ПСЖ

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