Мбаппе обвинил «ПСЖ» в психологическом давлении и подал в суд

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал», подал в суд на бывший клуб, сообщает AFP.

По информации источника, 26-летний француз подал заявление в мае 2025 года. В нем Мбаппе пожаловался на психологическое давление со стороны бывшей команды в 2023 году. Тогда «ПСЖ» отстранил Мбаппе от матчей и тренировок из-за его желания покинуть клуб.

Мбаппе летом 2024 года в статусе свободного агента покинул «ПСЖ» и перешел в «Реал». В прошедшем сезоне форвард провел 56 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал пять результативных передач.