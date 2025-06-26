Мбаппе обвинил «ПСЖ» в психологическом давлении и подал в суд
Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал», подал в суд на бывший клуб, сообщает AFP.
По информации источника, 26-летний француз подал заявление в мае 2025 года. В нем Мбаппе пожаловался на психологическое давление со стороны бывшей команды в 2023 году. Тогда «ПСЖ» отстранил Мбаппе от матчей и тренировок из-за его желания покинуть клуб.
Мбаппе летом 2024 года в статусе свободного агента покинул «ПСЖ» и перешел в «Реал». В прошедшем сезоне форвард провел 56 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал пять результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
2
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
3
|Марсель
|6
|4
|0
|2
|12-5
|12
|
4
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
5
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ланс
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|
8
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Брест
|6
|2
|1
|3
|11-11
|7
|
10
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
11
|Париж
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
14
|Осер
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|
15
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
16
|Нант
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|6
|0
|2
|4
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|- : -
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|- : -
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|
|
Пабло Пажи
Лорьян
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|3
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|4
|1
|1
Новости