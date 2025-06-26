Футбол
26 июня, 16:37

Мбаппе обвинил «ПСЖ» в психологическом давлении и подал в суд

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который сейчас выступает за «Реал», подал в суд на бывший клуб, сообщает AFP.

По информации источника, 26-летний француз подал заявление в мае 2025 года. В нем Мбаппе пожаловался на психологическое давление со стороны бывшей команды в 2023 году. Тогда «ПСЖ» отстранил Мбаппе от матчей и тренировок из-за его желания покинуть клуб.

Мбаппе летом 2024 года в статусе свободного агента покинул «ПСЖ» и перешел в «Реал». В прошедшем сезоне форвард провел 56 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал пять результативных передач.

  • serkonol

    это ты не льсти себе. именно ты и есть инфузория, если пишешь такие глупости. у меня ума не меньше твоего, а про совесть вообще нет смысла говорить...

    27.06.2025

  • spartsmen

    серька, не льсти себе. ты не дурак. ты тупая инфузория. даже вадик со своим стадом дрессированных ботов на твоём фоне - сенека. и это ты будешь читать каждый раз, когда захочешь блеснуть отсутствием ума там, где не надо.

    27.06.2025

  • serkonol

    ха-ха-ха))) когда нет разумного ответа, то пишут - сам дурак. мне к таким глупостям не привыкать. пиши исчо про чурупаху)))

    27.06.2025

  • spartsmen

    у тебя такое же чсв, раз ты считаешь себя в праве раздавать какие-то разрешения тем, кому на твои разрешения наплевать. смотри, обдрищешься также, как чурупаха.

    27.06.2025

  • serkonol

    продолжай писать ахинею)))

    27.06.2025

  • spartsmen

    ну дык как тогда началось, так до сих пор и пучит. это обычно и происходит при превышении допустимого уровня чсв.

    27.06.2025

  • serkonol

    внимательно прочитал? француз подал заявление в мае 2025 года.

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    А рядом бегемотики. Схватились за животики: У них, у бегемотиков, Животики болят. И тут же негритята. Визжат, как поросята, Ах, жалко, жалко, жалко. Бедных негритят! И корь, и дифтерит у них, И оспа, и бронхит у них, И голова болит у них... И крокодил не ловится, не растёт кокос..Если у Кальяна в животе понос. Чудо-остров,чудо-остров, Жить на нем легко и просто, Жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга! Наше счастье-постоянно Жуй кокосы, ешь бананы, Жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-Чанга!:older_man_tone5::dancer_tone5::angel_tone5::island:?

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Я мечтала о морях и кораллах, Я хотела суп поесть черепаший, Я зашла в СЭ, а статейка Оказалась из газеты вчерашней. Я ступила на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней. В Лиге Чемпионов я в несчастье не верю, И капели не боюсь моросящей, В межсезонье линяют разные звери, Не линяют только Месси с Рональдой. А весной линяют разные звери, Не линяет только солнечный зайчик.

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Проклятые расисты, обижают Кильяна. Заговор же надо искать рядом. Источники близкие к Реалу сообщают, что ВинниУссус был замечен в подмене бананов и лягушек на обеде и ужине Мбаппе на испорченные. Это и вызвало у Кильяна несварение желудка...:frog::frog::frog::banana::banana::banana:

    27.06.2025

  • spartsmen

    обострение блм на фоне гастроэнтерита?

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Надоел уже этот черепаш

    26.06.2025

    • «Пари» подписал Мозеса Саймона из «Нанта»

    Инвесторы угрожают владельцу «Лиона» судебным иском из-за понижения клуба до лиги 2
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
    2
    		 Лион 6 5 0 1 8-3 15
    3
    		 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
    4
    		 Монако 6 4 0 2 14-10 12
    5
    		 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
    6
    		 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
    7
    		 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
    8
    		 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
    9
    		 Брест 6 2 1 3 11-11 7
    10
    		 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
    11
    		 Париж 6 2 1 3 10-13 7
    12
    		 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
    13
    		 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
    14
    		 Осер 6 2 0 4 4-8 6
    15
    		 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
    16
    		 Нант 6 1 2 3 5-7 5
    17
    		 Анже 6 1 2 3 3-6 5
    18
    		 Метц 6 0 2 4 5-13 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:45
    Париж – Лорьян
    		 - : -
    4.10 18:00
    Метц – Марсель
    		 - : -
    4.10 20:00
    Брест – Нант
    		 - : -
    4.10 22:05
    Осер – Ланс
    		 - : -
    5.10 16:00
    Лион – Тулуза
    		 - : -
    5.10 18:15
    Гавр – Ренн
    		 - : -
    5.10 18:15
    Монако – Ницца
    		 - : -
    5.10 18:15
    Страсбур – Анже
    		 - : -
    5.10 21:45
    Лилль – ПСЖ
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Ансу Фати

    Ансу Фати

    Монако

    		 3
    Жоау Невеш

    Жоау Невеш

    ПСЖ

    		 3
    Пабло Пажи

    Пабло Пажи

    Лорьян

    		 3
    П
    Ламин Камара

    Ламин Камара

    Монако

    		 3
    Людовик Айорк

    Людовик Айорк

    Брест

    		 3
    Витор Феррейра Витинья

    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 3
    И К Ж
    Садибу Сане

    Садибу Сане

    Метц

    		 3 1 1
    Махди Камара

    Махди Камара

    Ренн

    		 4 1 1
    Отавио

    Отавио

    Париж

    		 4 1 1
    Вся статистика

