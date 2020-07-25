Мбаппе обсудил свою травму с президентом Франции
01:56
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе обсудил полученную травму с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0) глава государства принял участие в награждении парижан.
Французский форвард в середине первого тайма покинул поле. Капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен в подкате нанес ему травму, за что получил красную карточку.
RMC Sport опубликовал диалог между Мбаппе и Макроном:
— Что у тебя?
— Был небольшой треск.
— Думаешь перелом?
— Нет, не думаю.
— Поедешь в больницу?
— Да, сразу после награждения.
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