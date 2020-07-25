Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Мбаппе обсудил свою травму с президентом Франции

01:56
Кильян Мбаппе и Эммануэль Макрон. Фото Twitter
Кильян Мбаппе и Эммануэль Макрон. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе обсудил полученную травму с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0) глава государства принял участие в награждении парижан.

Французский форвард в середине первого тайма покинул поле. Капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен в подкате нанес ему травму, за что получил красную карточку.

RMC Sport опубликовал диалог между Мбаппе и Макроном:

— Что у тебя?

— Был небольшой треск.

— Думаешь перелом?

— Нет, не думаю.

— Поедешь в больницу?

— Да, сразу после награждения.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир