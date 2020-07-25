Мбаппе обсудил свою травму с президентом Франции

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе обсудил полученную травму с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0) глава государства принял участие в награждении парижан.

Французский форвард в середине первого тайма покинул поле. Капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен в подкате нанес ему травму, за что получил красную карточку.

RMC Sport опубликовал диалог между Мбаппе и Макроном:

— Что у тебя?

— Был небольшой треск.

— Думаешь перелом?

— Нет, не думаю.

— Поедешь в больницу?

— Да, сразу после награждения.