Мбаппе не претендует на роль капитана в «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе заявил, что не претендует на роль капитана в «ПСЖ».

«У меня есть карьера, и я хочу управлять ею так, как считаю нужным, как мне удобно, с теми ценностями, которые я хочу защищать. Я не хочу совершать революцию в футболе.

Капитанство? Капитан в команде уже есть. Он важный игрок в нашем проекте. Он заслуживает свою повязку и является примеров для всех футболистов на поле и в раздевалке», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но потом в СМИ появилась информация, что француз решил остаться в команде, после того как ему сделали сверхщедрое предложение.