Мбаппе назван лучшим игроком лиги 1, в тройку вошел одноклубник Головина

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе выбран лучшим игроком лиги 1 в сезоне-2019/20 по версии авторитетного портала Transfermarkt. В голосовании приняло более 650 тысяч подписчиков сайта.

В сезоне-2019/20 Мбаппе провел во всех турнирах 37 матчей, забил 30 голов и сделал 19 передач. Форвард в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, Кубок Лиги и дошел до финала Лиги чемпионов, где парижане уступили «Баварии» (0:1).

За Мбаппе проголосовало 44,15 процента участников опроса.

Вторым стал его одноклубник Неймар (17,61 процента голосов). Тройку замкнул одноклубник Александра Головина, форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер, которому отдали голоса 10,38 процента. Примечательно, что монегаски завершили досрочно прерванный сезон лишь на девятом месте.