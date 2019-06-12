Мбаппе назвал "выдуманной" информацию о требованиях к "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прокомментировал слухи о своих требованиях к руководству парижского клуба.

Твиттер Transfer News опубликовал информацию, что представители француза отправили "ПСЖ" список следующих требований: Мбаппе хочет играть в центре нападения, он должен бить все пенальти, когда находится на поле, а также получать большую долю от имиджевых прав, если останется в клубе.

– Извините, но вы забыли, что Кильян Мбаппе хочет быть вратарем. Фейковые новости, – ответил 20-летний футболист сборной Франции​.

В сезоне 2018/19 Мбаппе провел за "ПСЖ" 43 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.