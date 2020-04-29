Мбаппе назвал лучший гол, который он видел

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе считает, что лучшим голом, который он когда-либо видел, является мяч Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса». В 2018 году в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов португалец, выступая за «Реал», ударом ножницами через себя отправил мяч в сетку.

— Лучший гол, который я когда-либо видел? Гол Роналду против Джиджи, — цитирует beIN Sports Мбаппе. — Мне посчастливилось играть с Буффоном, и он рассказал мне о том голе, о своих чувствах во время того легендарного удара, так что я бы назвал этот мяч лучшим.