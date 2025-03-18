Мбаппе назвал идеального преемника Дешама на посту тренера сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказал свое мнение о том, кто мог бы заменить Дидье Дешама на посту главного тренера команды после чемпионата мира 2026 года.

«Я понимаю, о ком идет речь, но не стану обсуждать этого человека, поскольку это не моя прерогатива. Решения принимает президент Федерации. Все говорят о Зидане. Мы в курсе слухов и не живем в вакууме, но нам не следует высказываться на эту тему.

Кто бы мог стать идеальным преемником? Зинедин Зидан! Однако, как я уже говорил, решение будет принимать Филипп Диалло, президент Федерации футбола Франции. Интересно, какие критерии он учтёт и какое решение примет», — заявил Мбаппе в интервью Le Parisien.

56-летний специалист с 2012 года тренирует сборную Франции. В конце 2024-го он объявил, что покинет пост после чемпионата мира-2026.