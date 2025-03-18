Мбаппе назвал идеального преемника Дешама на посту тренера сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказал свое мнение о том, кто мог бы заменить Дидье Дешама на посту главного тренера команды после чемпионата мира 2026 года.
«Я понимаю, о ком идет речь, но не стану обсуждать этого человека, поскольку это не моя прерогатива. Решения принимает президент Федерации. Все говорят о Зидане. Мы в курсе слухов и не живем в вакууме, но нам не следует высказываться на эту тему.
Кто бы мог стать идеальным преемником? Зинедин Зидан! Однако, как я уже говорил, решение будет принимать Филипп Диалло, президент Федерации футбола Франции. Интересно, какие критерии он учтёт и какое решение примет», — заявил Мбаппе в интервью Le Parisien.
56-летний специалист с 2012 года тренирует сборную Франции. В конце 2024-го он объявил, что покинет пост после чемпионата мира-2026.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
2
|Лион
|6
|5
|0
|1
|8-3
|15
|
3
|Марсель
|6
|4
|0
|2
|12-5
|12
|
4
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
5
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ланс
|6
|3
|1
|2
|8-5
|10
|
8
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Брест
|6
|2
|1
|3
|11-11
|7
|
10
|Тулуза
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
11
|Париж
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|6
|2
|1
|3
|9-14
|7
|
14
|Осер
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|
15
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
16
|Нант
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|6
|0
|2
|4
|5-13
|2
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|- : -
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|- : -
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|- : -
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|
|
Пабло Пажи
Лорьян
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|3
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|4
|1
|1