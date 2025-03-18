Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

18 марта, 18:15

Мбаппе назвал идеального преемника Дешама на посту тренера сборной Франции

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказал свое мнение о том, кто мог бы заменить Дидье Дешама на посту главного тренера команды после чемпионата мира 2026 года.

«Я понимаю, о ком идет речь, но не стану обсуждать этого человека, поскольку это не моя прерогатива. Решения принимает президент Федерации. Все говорят о Зидане. Мы в курсе слухов и не живем в вакууме, но нам не следует высказываться на эту тему.

Кто бы мог стать идеальным преемником? Зинедин Зидан! Однако, как я уже говорил, решение будет принимать Филипп Диалло, президент Федерации футбола Франции. Интересно, какие критерии он учтёт и какое решение примет», — заявил Мбаппе в интервью Le Parisien.

56-летний специалист с 2012 года тренирует сборную Франции. В конце 2024-го он объявил, что покинет пост после чемпионата мира-2026.

Источник: Le Parisien
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
Читайте также
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мбаппе опроверг слухи о конфликте с Дешамом, из-за которого он якобы не приезжал в сборную

Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
2
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
3
 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
4
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
5
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
6
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
8
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
9
 Брест 6 2 1 3 11-11 7
10
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
11
 Париж 6 2 1 3 10-13 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
14
 Осер 6 2 0 4 4-8 6
15
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
16
 Нант 6 1 2 3 5-7 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 6 0 2 4 5-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 - : -
4.10 18:00
Метц – Марсель
 - : -
4.10 20:00
Брест – Нант
 - : -
4.10 22:05
Осер – Ланс
 - : -
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 - : -
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
Пабло Пажи

Пабло Пажи

Лорьян

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 3 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Отавио

Отавио

Париж

 4 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости