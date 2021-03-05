Мбаппе может сыграть на Олимпиаде

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может сыграть на Олимпийских играх-2020 в Токио.

«Мы должны встретиться в ближайшие дни и обсудить это, — приводит Eurosport слова слова Ле Гре. — Однако, я уже должен отметить его отношение. Видеть, как мальчик, которым так восхищаются, заявляет о желании участвовать в Олимпийских играх в составе своей сборной — это очень вдохновляюще. Получится ли у него поехать в Токио в перерыве между Евро-2020 и началом сезона с «ПСЖ»? Для меня это кажется утопичным».

После победы на ЧМ-2018 в России нападающий говорил о своем желании выиграть чемпионат Европы и Олимпийские игры в составе сборной Франции. На чемпионате мира 19-летний Мбаппе забил 4 мяча в 7 играх и был признан лучшим молодым игроком турнира.