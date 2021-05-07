Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от коронавируса

Правительство Франции может привлечь нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе для участия в кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил председатель французского комитета по вакцинам Ален Фишер. Футболист пока не ответил согласием на предложение правительства.

Кампания по вакцинации началась во Франции в конце декабря прошлого года.

«В молодом возрасте мы больше слушаем друга, чем президента или тем более врача. Цель состоит в том, чтобы побудить актеров, музыкантов, спортсменов говорить о вакцинации. Мбаппе — идеальный вариант», — цитирует Фишера L'Equipe со ссылкой на Le Parisienе.

22-летний Мбаппе — чемпион мира в составе сборной Франции. В сентябре прошлого года он перенес коронавирус.