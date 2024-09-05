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Мбаппе — о выступлении за «Реал»: «Я счастлив, все складывается отлично»

Алина Савинова
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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что доволен своим выступлением за мадридскую команду.

«Я счастлив, все складывается отлично, мы уже выиграли трофей. Становится все лучше и лучше. Я забиваю голы, все идет хорошо. Приехал в сборную Франции с той же энергией», — приводит RMC Sport слова футболиста.

Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в июне этого года. 25-летний форвард провел 5 матчей за «сливочных», в которых отметился 3 голами. 15 августа вместе с новой командой он выиграл Суперкубок УЕФА.

Соглашение француза с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2029 года.

Источник: RMC Sport
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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