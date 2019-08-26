Мбаппе, Кавани и Диалло получили травмы в матче с «Тулузой»

Нападающие «ПСЖ» Кильян Мбаппе и Эдинсон Кавани получили повреждения в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (4:0). Эту информацию подтвердил главный тренер команды Томас Тухель. Также из-за травмы на 40-й минуты был заменен защитник Абду Диалло.

— Это две мышечные раны, я не знаю, серьезны ли они, должен ждать результатов медицинского обследования, — цитирует RMC Sport немецкого специалиста. — Объяснений нет, но много разных повреждений. Я немного разочарован, потому что сейчас мы хотим работать со всеми.

ПСЖ — Тулуза

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