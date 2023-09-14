Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в соцсетях

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и его бывший одноклубник Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.

Футболисты вместе играли за парижан с 2017 года. Летом этого года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Перед уходом 31-летний бразилец лайкал посты с критикой Мбаппе в соцсетях. Кроме того, сообщалось, что Мбаппе выразил готовность остаться в «ПСЖ» именно после ухода Неймара.

После 4 туров «ПСЖ» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице французской лиги 1.