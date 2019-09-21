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Мбаппе и Икарди не помогут «ПСЖ» в игре с «Лионом»

15:30
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о потерях команды перед матчем чемпионата Франции с «Лионом». Как сообщает AFP, в игре не примут участие нападающие Кильян Мбаппе и Мауро Икарди. Француз только восстановился после травмы бедра и пока не готов играть, а аргентинец получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0).

Отметим, что также в лазарете «ПСЖ» находятся Эдинсон Кавани, Тило Керер, Колен Дагба, Юлиан Дракслер и Пабло Сарабия.

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