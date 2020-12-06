Мбаппе гордится, что забил 100 голов за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» забил 100 гол в футболке парижской команды. После игры он поделился с фанатами эмоциями в Twitter.

«100 голов за «ПСЖ». Невероятное чувство гордости. Большое спасибо всем моим товарищам по команде, клубу, моим родственникам и, конечно же, вам, фанатам, за вашу поддержку», — написал Мбаппе.

100 buts pour le PSG.

Un sentiment de fiert? incroyable.

Un grand merci ? tous mes co?quipiers, le club, mes proches et bien s?r vous les fans pour votre soutien.

ICI C'EST PARIS ??? @PSG_inside pic.twitter.com/W48hA5VlfK — Kylian Mbapp? (@KMbappe) December 5, 2020

Мбаппе в августе 2017 года перешел из «Монако» в «ПСЖ». С тех пор он сыграл за парижан 137 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и сделал 58 голевых передач.

Больше Мбаппе за «ПСЖ» забивали только Эдинсон Кавани, Златан Ибрагимович (156) и Педру Паулета (109).