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Мбаппе гордится, что забил 100 голов за «ПСЖ»

04:57
5 декабря. Кильян Мбаппе. Фото Twitter
5 декабря. Кильян Мбаппе. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» забил 100 гол в футболке парижской команды. После игры он поделился с фанатами эмоциями в Twitter.

«100 голов за «ПСЖ». Невероятное чувство гордости. Большое спасибо всем моим товарищам по команде, клубу, моим родственникам и, конечно же, вам, фанатам, за вашу поддержку», — написал Мбаппе.

Мбаппе в августе 2017 года перешел из «Монако» в «ПСЖ». С тех пор он сыграл за парижан 137 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и сделал 58 голевых передач.

Больше Мбаппе за «ПСЖ» забивали только Эдинсон Кавани, Златан Ибрагимович (156) и Педру Паулета (109).

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