Мбаппе доволен переходом Вайналдума в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе похвалил клуб за то, что он подписал полузащитника Жоржиньо Вайналдума. Игрок достался парижанам бесплатно, так как у него заканчивается контракт с «Ливерпулем».

«Вайналдум — очень хороший игрок. Я очень рад, что он приедет. Клуб воспользовался прекрасной возможностью и поработал очень хорошо», — цитирует GFFN Мбаппе.

10 июня «ПСЖ» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.