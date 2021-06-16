Мбаппе доволен переходом Вайналдума в «ПСЖ»
03:18
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе похвалил клуб за то, что он подписал полузащитника Жоржиньо Вайналдума. Игрок достался парижанам бесплатно, так как у него заканчивается контракт с «Ливерпулем».
«Вайналдум — очень хороший игрок. Я очень рад, что он приедет. Клуб воспользовался прекрасной возможностью и поработал очень хорошо», — цитирует GFFN Мбаппе.
10 июня «ПСЖ» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
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