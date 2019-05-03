Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции дисквалифицировал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе на три матча, сообщает пресс-служба организации.

20-летний футболист получил соответствующее наказание за прямую красную карточку в финале Кубка Франции против "Ренна" (2:2).

Дисквалификация распространяется как на кубковые встречи, так и на матчи национального чемпионата. Таким образом, Мбаппе не сыграет с "Ниццей", "Анже" и "Дижоном".

Также сообщается, что комитет открыл разбирательство в отношении другого форварда парижан Неймара, который ударил одного из болельщиков.